Stijn Schaars: Geen medelijden met PSV, dit is topsport

Stijn Schaars was zondag de absolute uitblinker bij sc Heerenveen in het duel met PSV. De 33-jarige routinier controleerde, verdeelde en stuurde zijn ploeggenoten in het duel. Heerenveen won met 2-0 van PSV, oud-werkgever van Schaars. Na afloop was Schaars dan ook in zijn nopjes.

Na zes minuten stond het al 2-0 in Heerenveen. ‘Natuurlijk hielp het dat onze eerste twee kansen meteen doelpunten opleverden. Maar ik ben ook heel tevreden over wat er vervolgens gebeurde. Soms zie je dat een ploeg die vroeg op voorsprong komt van gedachten verandert. Wij bleven echter doorgaan met wat we deden: dynamisch, vol duelkracht en met initiatief’, zei Schaars tegen het Algemeen Dagblad.





Na 37 minuten moest PSV’er Hirving Lozano ook nog inrukken met een rode kaart. Schaars vond dat ene kant jammer en vond de rode kaart ook onterecht. ‘PSV maakte vanaf dat moment de ruimtes nóg kleiner, omdat ze natuurlijk niet wilden afgaan. Daardoor werd het voor het publiek een minder leuke wedstrijd’, vervolgde Schaars, die met Heerenveen goed aan het seizoen begonnen is met acht punten uit vier duels. Voor Heerenveen is dat gunstig, gezien de slechte gelopen tweede seizoenshelft van vorig seizoen.





‘We hebben natuurlijk een heel lastige tweede seizoenshelft gehad. Dat neem je toch mee naar dit seizoen, waarin de eerste wedstrijden ook niet heel overtuigend waren. Soms moet je echter pieken om vertrouwen te krijgen. En dat is wat wij hebben gedaan tegen PSV. Met zo’n goede wedstrijd laat je zien: hé, wij zijn Heerenveen, dit is wat we willen en dit kunnen we als ploeg en individu van elkaar vragen’, aldus Schaars.





Voor Schaars was het duel met PSV een weerzien met zijn oude club. PSV had eigenlijk niets in te brengen tegen Heerenveen, maar daar zat hij uiteraard niet mee. ‘Ik heb geen medelijden met ze. Dit is topsport. Ik voetbal nu voor Heerenveen en ben blij dat wij een goede wedstrijd hebben gespeeld. PSV komt er echt wel weer, hoor. Wees daar maar niet bang voor.’

