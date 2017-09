AZ-basisdebutant dolblij: 'Trainer had me wat extra druk opgelegd'

AZ-middenvelder Jeremy Helmer maakte zondag in het duel met NAC Breda (2-1 winst) zijn basisdebuut voor AZ en deed dat uitstekend. De twintigjarige middenvelder scoorde de openingstreffer in het duel en was na afloop dan ook zeer blij. Helmer was wel zenuwachtig voor zijn basisdebuut.

‘Vrijdag op de training kon je al wel een beetje zien dat ik zou gaan spelen. Maar zaterdagochtend wist ik het echt zeker. Vanaf dat moment heb ik gezonde spanning gehad en heb ik mensen laten weten dat ik zou gaan spelen. Mijn ouders waren toevallig op vakantie, dus die vonden het wel jammer. Maar veel mensen konden er wel bij zijn’, vertelde Helmer na afloop op de officiële website van AZ.





Zijn doelpunt omschreef Helmer ook nog even: ‘Ik kreeg de bal van Joris van Overeem, trok naar binnen, zocht mijn mannetje op en schoot door zijn benen in de korte hoek binnen. De keeper kon er alleen maar naar kijken. Wat ik toen dacht? Niets. Ik was alleen heel blij. Zeker omdat de trainer me wat extra druk had opgelegd door te vertellen dat hij scoorde bij zíjn basisdebuut.’

