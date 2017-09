FC Twente kent een zeer slechte competitiestart met vier nederlagen in vier competitieduels, maar de club uit Enschede blijft achter trainer René Hake staan. Dit zei technisch- en commercieel directeur Jan van Halst zondag na het competitieduel met Sparta Rotterdam (1-0 verlies). ‘Na vier nederlagen, kan je mooie teksten bezigen. Maar het is pijnlijk en zorgelijk.’

Vervolg: FC Twente staat achter trainer: 'Natuurlijk staan we achter René'

De positie van Hake staat niet onder druk volgens Van Halst, die baalt van de onrust. ‘Dat soort vragen, zijn lastig zo kort na de wedstrijd. Natuurlijk staan we achter René. De spelers hebben niet bij ons aangeklopt, het is eerder andersom’, zei Van Halst in gesprek met FOX Sports. Na vier duels staat FC Twente op de zestiende plek in de Eredivisie.





Van Halst wilde over de toekomst niet veel kwijt. ‘Dat is afhankelijk van het resultaat en of je groei ziet. Dat hopen we de komende weken te realiseren. René en ik zitten beiden al jaren in het voetbal, we weten hoe het werkt. Maar we gaan morgen weer praten: hoe kunnen we dit ombuigen en zien we groei? Sommige jongens hebben nog geen twee keer met elkaar gespeeld. Dat moet je ook in gedachten houden’, aldus Van Halst.

FC Twente staat achter trainer: 'Natuurlijk staan we achter René'

Een korte samenvatting: FC Twente kent een zeer slechte competitiestart met vier nederlagen in vier competitieduels, maar de club uit Enschede blijft achter trainer René Hake staan. Dit zei technisch- en commercieel directeur Jan van Halst zondag na het competitieduel met Sparta Rotterdam (1-0 verlies). ‘Na vier nederlagen, kan je mooie teksten bezigen. Maar het is pijnlijk en zorgelijk.’.