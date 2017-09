Zoet: We kunnen zeker nog kampioen worden

PSV liep zondag flinke averij op bij sc Heerenveen. De Eindhovenaren verloren in Friesland met 2-0 van Heerenveen en die score stond al na zeven minuten op het scorebord. PSV-doelman Jeroen Zoet ziet uiteraard nog geen reden om in paniek te raken.

‘Na drie overwinningen verlies je nu een keer. Dat moet er niet direct paniek zijn. Het team is goed genoeg, maar we maakten vooraf wel afspraken en die werden niet nagekomen. Dat wordt het moeilijk en sta je met lege handen. We opereerden niet als team’, zei Zoet tegen Omroep Brabant.





Zoet vindt dat PSV door moet gaan zoals het in de eerste drie competitieduels van dit seizoen speelde. ‘We moeten onze kop niet naar beneden laten hangen. Heerenveen-uit is lastig. Dan moet je gas geven en is het klote dat je na een paar minuten al achter staat. Maar we kunnen zeker nog kampioen worden als we er elke wedstrijd met z’n allen vol voor gaan.’

