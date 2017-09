De Boer dichtbij exit na verlies tegen Burnley

Het lijkt erop dat het doek is gevallen voor coach Frank de Boer, een 1-0 verliespartij tegen een zwak Burnley, Palace kreeg meerdere grote kansen maar kon de bal er maar niet in krijgen.

Crystal Palace begon de wedstrijd al enorm slecht door een weggever van Chung-Yong Lee in de derde minuut en dat kon Chris Wood maar al te goed afrekenen op een slecht gepositioneerde Wayne Hennessey. Palace moest vandaag winnen om Frank de Boer te behouden maar keek dus binnen enkele tellen al tegen een achterstand aan.

Burnley hoefde na de 1-0 niet veel meer te doen, het speelde saai voetbal en wil graag belangrijke punten pakken, de ploeg van Sean Dyche wist daar wel raad mee en had verder geen spannende acties, jammer voor de club was wel dat hun keeper Tom Heaton uitviel, wat resulteerde in een invalbeurt voor Nick Pope, de 25-jarige debutant in de Premier League

Vervolgens kwamen er tientallen kansen voor Palace in de eerste en de tweede helft maar de bal wilde er maar niet in, zo kreeg Christian Benteke de bal niet over de lijn, Scott Dann kopte van dichtbij naast en Jeffrey Schlupp schoot een bal één op één met de keeper ruim 10 meter over. Het was dan ook schandalig dat het rond het einde van de tweede helft nog geen 1-5 voor de Nederlandse coach stond. Er werd vaak ingezoomd op de voorzitter van Palace waarvan verwacht wordt dat die binnen enkele dagen de coach eruit gooit en een geschikte opvolger vindt voor de weggezakte club.

Wederom dus geen zege voor De Boer die nu 0 punten heeft uit 4 wedstrijden, verder maakte de club nog geen enkele goal in de Big League.

