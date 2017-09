PSV kent verlies in Heerenveen en ziet Lozano rood krijgen

PSV heeft het bezoek aan SC Heerenveen moeten bekopen met een duur verlies, de thuisploeg liet Cocu en PSV gedesillisioneerd achter.

PSV wist de eerste drie competitieduels in winst om te zetten en ging dan ook vol vertrouwen op bezoek bij SC Heerenveen. Maar van de geoliede machine die al 9 punten wist te pakken, was zondagmiddag niets terug te zien.

Binnen 6 minuten keek PSV al tegen een achterstand aan, nieuwkomer Luckassen liet zich te makkelijk wegzetten en Arber Zeneli wist daar wel raad mee. Vanaf 25 meter haalde hij uit en liet doelman Zoet kansloos.

Twee minuten later was het opnieuw raak voor de Friezen, op rechts ging Denzel Dumfries er vandoor, die op zijn beurt Ghoochannejhad bediende. Een vroege voorsprong in het Abe Lenstra stadion was voor PSV te machtig, die totaal niet in de wedstrijd kwam.

Na 20 minuten was het opnieuw Zeneli die de kans kreeg op 3-0, Luckassen liet zich weer te makkelijk wegzetten, maar de spits had zijn vizier niet op scherp staan.

Daarna was het de beurt aan PSV, wat via Van Ginkel en Locadia de beste kansen kreeg op de aansluitingstreffer. Waar PSV meer in het duel leek te komen, zag het Lozano net voor rust met rood vroegtijdig te moeten inrukken en dus met 10 man verder moeten.

De tweede helft was lager van niveau, maar Heerenveen wist bij tijd en wijle de defensie van PSV compleet kapot te spelen. Luuk de Jong en Bart Ramselaar kregen ook nog wel kansen aan de andere kant, maar doelman Hansen had overal een antwoord op.

Een kwartier voor tijd leek Ghoochannejhad opnieuw het Eindhovense PSV pijn te kunnen doen en het duel in het slot te gooien, een overtreding van Isimat was goed voor een strafschop. Ghoochannejhad kon echter niet profiteren en zag Jeroen Zoet zijn inzet keren.

PSV heeft na vier duels het eerste verlies moeten slikken, Heerenveen klimt op de ranglijst maar heeft nog wel een puntje minder dan PSV.

