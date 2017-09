Blessure Jørgensen kost hem Champions League duel met Man. City

Opnieuw heeft het kunstgras een Feyenoord speler de das omgedaan, clubtopscorer Nicolai Jørgensen verliet zaterdag tegen Heracles Almelo geblesseerd het veld.

Een hamstringblessure zette al vroeg een streep door het duel met Heracles Almelo voor Nicolai Jørgensen, daar waar zondag naar buiten kwam dat ook het Champions League duel tegen Manchester City te vroeg komt voor de Deen.

Na 20 minuten was het al einde verhaal voor Jørgensen bij Feyenoord, wat het uitduel in Almelo wel met 2-4 wist te winnen. Hoe lang Jørgensen buitenspel staat is niet genoeg, maar het duel met Manchester City woensdagavond in de Kuip met de kickoff van het Champions League avontuur komt voor de Deen te vroeg.

