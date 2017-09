Ajax heeft in de eigen Amsterdam ArenA weten af te rekenen met PEC Zwolle, de club van oud-Ajacied John van ’t Schip wisten niet te imponeren tegen de Amsterdammers.

Vervolg: Ajax wint van PEC mede door Huntelaar

PEC Zwolle probeerde al vanaf het begin van de wedstrijd via snelle counters te scoren, echter was het nog niet eenvoudig voor die ploeg om te scoren, hoewel Ajax verdedigend het nog niet echt op orde heeft dit seizoen. Ajax had echter wel de betere papieren om te winnen en het was dan ook nog voordat er 10 minuten gespeeld waren Klaas-Jan Huntelaar met een schitterend hakje, het leek heel even Cristiano Ronaldo met een perfect uitgevoerde truc, de pass van de Braziliaanse David Neres mocht er ook wezen.

Na de 1-0 zat Ajax op rozen en het leek dan ook niet lang meer te duren voordat de 2-0 volgde, echter duurde het voor Ajax veel te lang en leek PEC weer terug te komen op 1-1. Ajax hield echter stand en hield het vol tot de rust met een 1-0 voorsprong. Vroeg in de tweede helft werd Kasper Dolberg eruit gehaald met het oog op andere spits Huntelaar, die eigenlijk geen collega voorin nodig had om te imponeren. Net na die wissel volgde een sliding op Justin Kluivert die zich liet vallen en dus een penalty kreeg, Hakim Ziyech mocht die nemen maar verzuimde het om de 2-0 te maken. Echter maakte hij het 5 minuten daarna goed door in een geweldige loopactie van Huntelaar via Kluivert een mooie 2-0 te maken. Ziyech gaf Kluivert direct alle credits.

Nadat Ajax al het slot op de deur had gegooid, leek de eindstand 2-0 te worden, Ajax had af en toe een uitbraak maar PEC had de betere kansen. Toch kregen de Zwollenaren de bal er niet in en kon Huntelaar dus met een mooi hard geplaatst schot de 3-0 binnen knallen, net voor tijd. Voor Ajax was het eindelijk weer genieten na weken van ‘crisis’ onder Marcel Keizer en de haat op onder meer Marc Overmars en Edwin van der Sar om het transfer- en spelersbeleid.

