Feyenoord heeft in extremis toch nog flink weten te winnen van Heracles Almelo, Feyenoord wist een 2-3 voorsprong verder uit te breiden naar 2-4 in de slotminuten.

Vervolg: Feyenoord komt tegengoals te boven en wint toch van Heracles

Nicolai Jörgensen had na 22 minuten het veld al verlaten door een blessure en Michiel Kramer was erin gekomen, Kramer kon alleen geen stempel op de wedstrijd drukken en liet het vooral over aan andere Feyenoorders. Feyenoord had aan het begin totaal geen moeite met Heracles, de club ging in het Polman Stadion helemaal los en binnen een half uur stond het door Steven Berghuis en Jean-Paul Boëtius al 0-3. Kramer kon gelukkig wel een assist leveren en voelde zich dus niet helemaal nutteloos als invaller. Na de rust was het lang rustig, Heracles wilde wel en Feyenoord ook wel maar het hoefde allemaal niet meer.

Het leek namelijk lang bekeken, totdat Reuven Niemeijer van Almelo het opeens op de heupen kreeg en plotseling de 1-3 erin knalde, toen kwam er een soort hoop los bij de club en viel 8 minuten daarna opeens een penalty, die door diezelfde Niemeijer werd gescoord: 10 minuten voor tijd met 2-3 op het scorebord. De club wilde weer en ging vol voor de 3-3 maar die kwam maar niet en het leek dan ook afgelopen. Toen kwam opeens Sam Larsson met een mooie actie, die de wedstrijd op slot deed door in de slotminuten 2-4 te maken. Larsson is dus gelijk nuttig voor de Rotterdammers en dat betekent dat ze dit seizoen weer helemaal mee doen om de titel.

