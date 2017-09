Uth maakt er 2 tegen het grote Bayern

Mark Uth, bekend van sc Heerenveen, heeft FC Bayern München de das om gedaan. Hij maakte er 2 namens TSG Hoffenheim 1899.

Hoffenheim werkt al een tijd samen met Uth en had nooit een hele hoge pet op van de speler, toch was de speler zaterdagavond goed voor 2 goals tegen het grote Bayern. Hij zorgde er zelfs voor dat het bij die 2-0 voorsprong bleef. De club kon met spelers als Thomas Müller en Robert Lewandowski. Hoffenheim leeft ook dit seizoen weer helemaal op onder Julian Nagelsmann, de jonge coach weet de club weer helemaal terug te brengen naar de Duitse subtop en wist tegen Liverpool net aan de Champions League mis te lopen.

Uth heeft dit seizoen al 3 keer gescoord in 5 wedstrijden. Ook in die voorronde Champions League tegen Liverpool maakte hij 2 goals aan de kant van de Duitse ploeg. Tot nu toe maakte hij er 19 uit 53 voor Hoffenheim. Bij Heerenveen was Uth goed voor 21 goals uit 42 wedstrijden.

