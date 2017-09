Tottenham Hotspur heeft zaterdagmiddag Everton vernederd in hun eigen Goodison Park. De ploeg van de Nederlandse coach Ronald Koeman werd geheel weggevaagd door een sterrenelftal van Spurs.

Tottenham Hotspur klopt Everton eenvoudig

Tottenham begon gelijk al met keihard druk zetten en daar waren de middenvelders van Everton niet op ingesteld. De oud-Ajacied Davy Klaassen had enorme moeite in zijn enige helft van de wedstrijd met het passen en verdedigen van de acties van onder meer Christian Eriksen en Harry Kane. Ook Morgan Schneiderlin, Wayne Rooney en Leighton Baines konden geen potten breken voor The Toffees. Koeman was dan ook al vroeg woedend na een onbedoelde maar toch mooie goal van Harry Kane, de goal vloog het net in, wat eigenlijk bedoeld was als pass werd een goal van ruim 25 meter. Jordan Pickford van Everton zou die middag vaker gepasseerd worden.

Het was wachten op de 0-2 van de club van Mauricio Pochettino en dat kwam al snel via de aanvallende middenvelder Eriksen die geen moeite had om door de verdediging van Everton heen te walsen, bij Spurs stond het met Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en de debutant Davinson Sanchez als een huis, Rooney had diverse kansen en ook aanvaller Sandro Ramirez kwam telkens niet langs de Colombiaanse Sanchez.

Everton had gehoopt dat het na de rust met nieuwe krachten de 0-2 achterstand kon goedmaken maar binnen een minuut was het al 0-3 en was alle hoop in één keer weg voor de club. Op een mooie pass van Ben Davies kon Harry Kane goed afmaken en was het direct klaar. De wedstrijd lag op slot en pas in de slotminuten kon Everton weer wat kansen krijgen door onder meer wat minder hard werk van Spurs keeper Hugo Lloris, Everton verzuimde echter om een kans af te ronden. Het bleef dus 0-3.

