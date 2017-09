Jürgen Klopp heeft in de derby tegenover Josep Guardiola niets bereikt. Guardiola is vol over Liverpool heen gelopen en dat is dan ook een donderklap voor de fans van The Reds.

Vervolg: Liverpool weggespeeld door tactisch begaafde Guardiola

Het was dan ook Manchester dat sterk begon aan de wedstrijd, de club van de Spaanse coach stond tegenover de club uit Merseyside van de Duitse Klopp en het werd dan ook gedacht dat dit weleens heel spannend kon worden. Niets is minder waar: Liverpool kreeg vroeg in de eerste helft via Sadio Mané rood en toen kon City helemaal los gaan.

Sergio Agüero maakte vroeg – voor de rode kaart – al de 1-0 op aangeven van de Belg Kevin de Bruyne, dat zorgde ervoor dat heel Liverpool ontregeld werd en en kort voor de tweede helft met rood op zak werd het dan ook 2-0 via Gabriel Jesus, het Braziliaanse toptalent, wederom op aangeven van De Bruyne.

In de tweede helft trokken The Citizens deze lijn door, met een vroege 3-0 van wederom Jesus, het was klaar voor Liverpool maar het kon nóg erger: Liverpool wilde wel maar het lukte niet meer tegen de tactisch begaafde Guardiola. Leroy Sané schoot de 4-0 binnen via Benjamin Mendy en toen kon dezelfde speler ook kort voor het einde voor de 5-0 tekenen, Sané speelde wederom uitmuntend. Ook voor Georginio Wijnaldum was dit een wedstrijd om heel snel te vergeten.

