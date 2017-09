Schreuder gelooft in Hoogma: 'Heeft nog aantal stappen te zetten'

Justin Hoogma verruilde afgelopen zomer Heracles Almelo voor 1899 Hoffenheim, maar wist bij de Bundesliga-club nog geen basisplek te veroveren. Een andere Nederlandse jongeling lukte dat bij Hamburger SV wel. Rick van Drongelen kwam over van Sparta Rotterdam en is basisspeler bij HSV. Volgens Alfred Schreuder, assistent van Hoffenheim, komt het wel goed met Hoogma.

‘Je ziet aan alles dat hij zeer talentvol is. Hij heeft heel veel voetballend vermogen. Dominant aan de bal, dat zag je in Nederland ook al. Maar verdedigend moet hij nog wel een stap maken’, vertelde Schreuder in gesprek met ELF Voetbal. ‘Dat is ook logisch.’





‘In Duitsland zijn de spitsen, sneller, beter, gevaarlijker. Hier word je elke wedstrijd getest, in Nederland alleen tegen de topploegen. Elke training wordt hij beter en hij gaat dit seizoen speelminuten maken. Op termijn moet Justin een basisspeler worden, maar hij heeft nog een aantal stappen te zetten’, aldus Schreuder over de pas negentienjarige Hoogma, die nu zijn duels in het tweede van Hoffenheim afwerkt.

