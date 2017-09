PEC Zwolle-trainer Van 't Schip nu tegenstander van Ajax

John van 't Schip, die elf seizoenen het rood en wit van Ajax droeg, speelt nu tegen zijn oude club.

Van 't Schip, die nu trainer is van PEC Zwolle kijkt uit naar het duel. 'De club blijft speciaal voor mij, hier ben ik groot gemaakt.' PEC Zwolle, dat deze week zelfs even het kunstgras verruilde voor het echte gras van vv Wijthmen, is goed voorbereid op deze wedstrijd en zal alles willen geven om ook de punten tegen het grote Ajax te pakken. Mocht dit lukken dan is dat de 3e overwinning onder leiding van Van 't Schip.

Wel zal het even wennen zijn om als tegenstander de ArenA te betreden zei Van 't Schip. De aftrap van de wedstrijd is vanavond om 20:45 uur.

