Van Gaal snapt niets van tactiek Nederlands elftal

Louis van Gaal is niet te spreken over hoe het Nederlands elftal blijft vasthouden aan de ‘Hollandse voetbalschool’. Verder is het gebrek aan chemie tussen bondscoach Dick Advocaat en de spelers één van de redenen van het slechte presteren van Oranje momenteel volgens Van Gaal.

Volgens de 66-jarige Van Gaal, eerder bondscoach van Nederland, maar ook trainer van onder meer Manchester United en FC Barcelona, moet de kwaliteit van de spelersgroep leidend zijn. Door vast te houden aan de ‘Hollande voetbalschool’ verloor Nederland volgens Van Gaal kansloos van Frankrijk met 4-0.





‘Het is tekenend: binnen drie dagen werd bevestigd dat Luxemburg dat dus wél kan, een systeem kiezen en uitvoeren dat past bij hun eigen kwaliteiten, afgezet tegen de kwaliteiten van de tegenstander’, aldus Van Gaal, die daarmee doelde op het 0-0 gelijkspel van Luxemburg tegen Frankrijk.



