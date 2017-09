Frank de Boer onder druk maar blijft positief in aanloop naar Burley

Het duel van Crystal Palace tegen Burnley van dit weekend staat voor Frank de Boer onder zware druk, voor de Nederlandse oefenmeester wellicht het laatste redmiddel.

Zondagmiddag mag het Engelse Crystal Palace van Frank de Boer het opnemen tegen Burnley, de vierde competitiewedstrijd voor de Premier League club die tot op heden nog geen enkel punt wist te vergaren.

Frank de Boer kent immers geen al te beste start bij Crystal Palace en staat met 0 punten onderin de Premier League. Een slecht resultaat tegen Burnley kan de Nederlander zelfs de kop kosten, want na het duel met Burnley wordt het alleen maar zwaarder met tegenstanders als Southampton, Manchester City, Manchester United en Chelsea achtereenvolgend.

Op de persconferentie waren de blikken al op Frank de Boer gericht, waar de speculaties toenamen. Frank liet zich echter niet onder druk zetten en kwam met positieve noten. 'Iedereen wil resultaten zien, en ik wil daarnaast dat we beter spelen. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat de punten gaan komen.' Om daar veelbetekenend aan toe te voegen: 'Hoe sneller, hoe beter.'

Frank de Boer erkent wel druk te voelen, maar liet direct weten. 'De club zal bepalen,' kijkt De Boer na een eventueel slecht resultaat. 'Gesprekken met het bestuur heb ik elke week. Ik heb een goede band met Steve Parish (de voorzitter, red.) en we weten van elkaar wat we willen. Dit is geen eendaags project, dit is een kwestie van de lange termijn. Het heeft tijd nodig, maar wat ik op trainingen zie maakt me heel positief richting de toekomst.'

Tijd en toekomst lijken de sleutelwoorden te worden voor Frank de Boer bij Crystal Palace. 'We zijn echt op de goede weg, dat weet Steve ook. We geloven dat het goed komt. Als manager is er altijd druk, dat weet ik ook wel. Maar wat ik altijd doe, en dat is ook een van mijn kwaliteiten, is me niet laten meeslepen. Concentreren op de dingen waarop je invloed hebt en de situatie veranderen. Ik ben positief, bij mij is het glas altijd halfvol. Áls ik hier mocht vertrekken, dan is dat door de voordeur. Maar ik zal altijd op mijn eigen manier werken, omdat ik de eindverantwoordelijkheid draag.'

