Mbappé laat zien wie hij is tegen FC Metz

Kylian Mbappé Lottin is direct belangrijk voor Les Parisiens, de club won met 1-5 tegen FC Metz en dat was mede dankzij Mbappé.

De speler had namelijk weinig tijd nodig om in te burgeren bij de Franse topclub, de jonge spits was direct in de tweede helft goed voor de goal waardoor een 1-2 voorsprong verzegeld werd tegen FC Metz door een lekkere intikker en gaf later die wedstrijd op Uruguayaan Edinson Cavani de verlossende 1-4. De nieuwe top voorhoede van PSG is dus al goed op elkaar ingespeeld en het ontbrak ook niet aan plezier bij de spelers, Neymar Jr. en Mbappé konden het direct al goed met elkaar vinden, de spelers zijn dus allebei snel gewend, Neymar scoorde namelijk ook al in zijn debuut na zijn overgang van FC Barcelona.

12 september treedt de club aan tegen het Schotse Celtic van Brendan Rodgers, de club speelt dan voor een plek in de knock-out fase van de UEFA Champions League, naar verwachting zal de duurste voorhoede ooit dan ook weer minuten gaan maken.

