Van Gaal denkt dat Feyenoord weer kampioen wordt

Louis van Gaal werd in het verleden met Ajax en AZ kampioen van Nederland, maar denkt niet dat één van zijn voormalige werkgevers dit seizoen de titel pakt. De 66-jarige Van Gaal denkt dat Feyenoord, net als vorig seizoen, weer met de schaal aan de haal gaat. Dit zei Van Gaal in gesprek met het Algemeen Dagblad.

‘Als ik nu moest zeggen wie kampioen wordt, zou ik weer voor Feyenoord kiezen. Alleen zal Feyenoord ook het nadeel van de Champions League gaan voelen. De extra wedstrijden zijn een aanslag op de competitieduels. Zijn we weer terug bij het begin van dit interview en hoe coaches een proces leiden. Ik vind het echt een compliment waard hoe Van Bronckhorst dat bij Feyenoord doet’, zei de voormalige coach van ook onder meer Bayern München, Nederland en Manchester United.





Van Gaal denkt overigens niet dat Feyenoord veel kans maakt om te overwinteren in de Champions League. ‘Alleen in de teamfactor zie ik kansen. Daarin kunnen ze beter zijn dan Manchester City, Napoli of Sjakhtar Donetsk. Zo zijn ze ook kampioen geworden, door de cohesie tussen staf en spelers, want individueel was hun selectie niet beter dan bij Ajax en PSV. Ze hebben nu ook weer in die geest ingekocht.’

