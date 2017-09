Turks Fenerbahce weet Vincent Janssen op huurbasis te strikken

Vincent Janssen kreeg donderdag nog bijval van zijn trainer Pochettino over zijn kansen bij het Engelse Tottenham Hotspur, maar toch verkast de Nederlander naar Turkije.

Het Turkse Fenerbahce weet Vincent Janssen op huurbasis in te willigen, de 23-jarige spits wordt wordt gehuurd van het Engelse Tottenham Hotspur. De Turkse grootmacht bevestigd het nieuws vrijdagochtend zelf via de officiele kanalen, Janssen zal vrijdagochtend in Istanbul arriveren.

Bij het Turkse Fenerbahce zal Janssen samen met Robin van Persie in de spits komen te spelen.

