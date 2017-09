Napoli speler Hamsik: 'Feyenoord niet zien als underdog in Champions League'

De middenvelder van Napoli heeft zin in het nieuwe Champions League seizoen, Marek Hamsik wil nieuwkomer Feyenoord alleen absoluut niet onderschatten.

In gesprek met Kicker laat de middenvelder weten: 'Ik geloof niet dat we in de poule des doods zitten. Maar alle teams zijn goed. De Oekraïners (Shakhtar Donetsk, red.) hebben veel ervaring en Feyenoord is immers de kampioen van Nederland, wat veel betekent.'

Hamsik ziet het Engelse Manchester City als favoriet voor het winnen van de poule, 'Het winnen van de Champions League is niet ons doel, maar als we goed gefocust zijn en we niet falen in de belangrijke wedstrijden, dan kunnen we het beter doen dan vorig jaar (in de achtste finales uitgeschakeld door Real Madrid, red.).'

De Slowaak heeft nog 2 goals nodig om het record van Argentijn Diego Maradone te verbreken, 'Ik hoop echt dat ik dat record kan breken. Maradona is een God in Napels, het zou fantastisch zijn om hem te passeren.'

