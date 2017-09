Pochettino: 'Janssen gaat zeker slagen bij Tottenham Hotspur'

Oud AZ spits Vincent Janssen kent een loodzware tijd bij de Engelse grootmacht, maar trainer Pochettino schetst zijn toekomst niet uitzichtloos.

Spits Vincent Janssen kent een moeilijke periode bij het Engelse Tottenham Hotspur, maar zijn situatie is absoluut niet uitzichtloos als het aan trainer Pochettino ligt.

Waar Tottenham Hotspur deze zomer Fernando Llorente haalde, is dat een directe concurrent voor Janssen. Toch lijkt de spits zich geen zorgen te hoeven maken.

'Hij heeft hier zeker nog een toekomst,' komt er uit de monden van de Engelse media. In aanloop naar het duel tegen Everton laat Pochettino weten: 'k had maar zeventien plaatsen voor spelers in mijn Champions League-selectie. In januari gaan we opnieuw kijken of er andere spelers in moeten komen.'

Pochettino ziet kansen voor Janssen, maar looft ook nieuwkomer LIorente. 'Ten eerste is hij een echte professional. Hij is een wereldkampioen en heeft een winnaarsmentaliteit en de ervaring van het winnen van grote prijzen. Ik denk dat zijn kwaliteiten erg goed passen binnen het team.'

