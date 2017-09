De Sloveen Aleksander Ceferin heeft wel oren naar het inkorten van het Europese transferwindow, dat laat de UEFA baas weten in gesprek met The Times.

Vervolg: Ceferin voorstander van inkorten transferperiode

'Ik zie dat er hevig wordt gediscussieerd in Europa over het verkorten van de transferperiode en dat volgen we op de voet. In mijn ogen is het niet goed dat voetballers voor een bepaalde club spelen als de competitie start en weer voor een andere als de transfermarkt is gesloten. Nu is er veel onzekerheid,' aldus de Sloveen.

Donderdag gaan de clubs uit de Premier League om tafel om te kijken of het transferwindow ingekort kan worden. 14 van de 20 clubs zijn voorstander van een verkort transferwindow. De 14 Engelse clubs kunnen rekenen op bijval van de UEFA baas Ceferin, 'De transferperiode is nu misschien te lang en daarom steun ik dat deze mogelijk wordt ingekort.'

Of de Europese Unie achter het besluit staat van Ceferin staat is nog maar de vraag, de transferperiode is juist in het leven geroepen om meer balans te vinden. De minimumperiode voor de transferperiode is door de EU toentertijd nog maar net goedgekeurd.

Ceferin voorstander van inkorten transferperiode

Een korte samenvatting: De Sloveen Aleksander Ceferin heeft wel oren naar het inkorten van het Europese transferwindow, dat laat de UEFA baas weten in gesprek met The Times..