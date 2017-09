Spaanse bond eist vertrek Villar en wil nieuwe president

Het lijkt erop dat de Spaanse president Ángel Maria Villar moet vrezen voor een vertrek bij de Spaanse bond.

Het verzoek van de Raad van Commissarissen komt niet uit de lucht vallen, er moet plaats gemaakt worden voor een nieuwe president waardoor Ángel Maria Villar moet vertrekken.

Sinds 1988 staat Villar al aan het roer bij de Spaanse bond, waar hij in 2016 werd geschorst vanwege fraude en verdenkingen van corruptie. Villar heeft twee weken vastgezeten na invallen.

De 67-jarige Villar legde na zijn arrestatie zijn taken neer bij de UEFA en de FIFA, maar is officieel nog steeds de president van de Spaanse bond. In mei 2017 werd Villar opnieuw verkozen, maar nu volgt er een dringend verzoek om af te treden. Mocht Villar niet aftreden, zal het worden gedwongen. RFEF-penningmeester Juan Luis Larrea zal zijn taken waarnemen.

