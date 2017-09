PSG moet vrezen voor juridische stappen Ben Arfa

De zaakwaarnemer van Ben Arfa gaat PSG aanklagen, de Parijse grootmacht behandeld Ben Arfa verschrikkelijk slecht.

Ben Arfa wilde afgelopen transferwindow vertrekken bij de Parijse grootmacht, maar van een daadwerkelijke transfer kwam het niet. Hierdoor heeft PSG Ben Arfa teruggezet naar het beloftenelftal. De zaakwaarnemer van Ben Arfa wil de sitautie ongedaan gezien hebben, anders onderneemt het juridische stappen richting PSG.

Het Franse Nice en Saint Etienne waren de mogelijke volgende clubs voor Ben Arfa, maar de buitenspeler weigerde een overgang. 'Hij wordt de Neymar van de CFA,' laat zaakwaarnemer Bertrand weten in gesprek met het radiostation RMC.

'We hebben zo vaak gezien dat spelers hun contract niet respecteren en op het matje worden geroepen, maar nu is het omgekeerde het geval. De club moet de verplichtingen jegens de speler respecteren. Het lijkt net of Hatem geen contract heeft. ‘Je vertrekt, je krijgt niets en je kan om niets vragen.’ Zo kan en mag je niet handelen.'

Unai Emery maakte Ben Arfa er al eerder op attent wat de consequenties waren wanneer hij niet vertrok bij PSG, 'Het is een beslissing van de club en hij wist van tevoren al dat dit kon gebeuren. Als de transferperiode was gesloten en hij niet van club was veranderd, werd hij teruggezet naar de reserves en dat is nu gebeurd.'

