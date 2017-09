Crystal Palace-manager Frank de Boer moet al vrezen voor ontslag. De Nederlandse trainer krijgt komend weekend nog een kans van de clubleiding om te laten zien dat hij de club wel aan de praat krijgt. Hiervoor moet De Boer met de Premier League-club een resultaat behalen bij Burnley.

Vervolg: Frank de Boer krijgt nog 90 minuten op zijn baan te redden bij Crystal Palace

Volgens het Engelse The Telegraph is een ontslag voor De Boer al dichtbij en dit terwijl er pas drie competitieduels gespeeld zijn. Die verliepen echter niet goed en de competitieduels met Liverpool, Huddersfield Town en Swansea City gingen allen verloren. Daarnaast scoorde de club nog niet. Volgens de Engelse krant is in de interlandperiode door de clubleiding van Crystal Palace al gesproken over een mogelijk ontslag van De Boer.





Steve Parish, de voorzitter van Crystal Palace, sprak toen ook met De Boer, die nog even de kans krijgt. Zondag moet er echter wel een resultaat worden behaald bij Burnley. De kans is volgens The Telegraph groot dat De Boer wordt ontslagen als er een slecht resultaat wordt geboekt. Dougie Freedman, onlangs aangesteld als sportief directeur en eerder al trainer van Crystal, zou De Boer dan moeten opvolgen.

Frank de Boer krijgt nog 90 minuten op zijn baan te redden bij Crystal Palace

Een korte samenvatting: Crystal Palace-manager Frank de Boer moet al vrezen voor ontslag. De Nederlandse trainer krijgt komend weekend nog een kans van de clubleiding om te laten zien dat hij de club wel aan de praat krijgt. Hiervoor moet De Boer met de Premier League-club een resultaat behalen bij Burnley. .