Vervolg: Mourinho prijst United na het op tijd handelen op de transfermarkt

In een interview met The Times laat de Portugees weten: 'Ik denk dat we heel slim waren. We hielden er rekening mee dat er iets kon gebeuren dat de markt voor altijd zou veranderen,' doelt Mourinho op de latere transfer van Neymar naar PSG van 222 miljoen euro.

Het bedrag van 85 miljoen euro voor spits Lukaku lijkt dan ineens in het niets te vallen, 'Als we Lukaku op 31 augustus hadden binnengehaald, zou hij 150 miljoen pond (164 miljoen euro) hebben moeten kosten. Voor Nemanja Matic hadden we zestig of zeventig miljoen pond neer moeten tellen. Neymar heeft alles overhoop gegooid. Stel dat Paul Pogba nog steeds de duurste speler ter wereld was geweest, dan zou Philippe Coutinho nu in Barcelona zitten.'

'Iedereen kijkt nu naar die tweehonderd miljoen pond van Neymar, De spelers die eerst twintig miljoen pond kostten, zijn nu opeens veertig miljoen pond waard. En voor de spelers van veertig miljoen pond betaal je nu zestig miljoen pond. Doordat wij al aan het begin van de zomer onze zaken deden, waren de bedragen lager,' aldus The Special One.

United is dit seizoen goed begonnen aan de competitie, met 9 punten uit drie duels mag hij in de bovenste regionen mee doen. Het wordt nu al beter gezien als vorig seizoen, 'Laten we eerlijk en objectief zijn. Wie van de laatste drie Premier League-kampioenen – Chelsea met Mourinho, Leicester City met Ranieri en Chelsea met Conte – speelde het meest aanvallend? Bij welke ploeg lag de kwaliteit van het voetbal het hoogst? Het was bij mijn ploeg. Maar niemand zegt dat.'

