VIDEO: Luuk de Jong praat over mislukte transfer naar Bordeaux

PSV spits Luuk de Jong leek naar het Franse Bordeaux te verkassen afgelopen week, maar ineens werd de stekker eruit getrokken. De spits zelf aan het woord.

💬 | Luuk de Jong: "Het was in één keer stil vanuit Bordeaux. De grootaandeelhouder zei dat het financieel niet haalbaar was." #PSV pic.twitter.com/F05Pzwmw5U