Luuk de Jong gebrand op revanche bij PSV dit seizoen

Luuk de Jong kende een verloren seizoen vorig jaar bij PSV, waarna hij ook nog eens een belabberde transferzomer kende.

Luuk de Jong stond in belangstelling van het Duitse Hannover96, maar ook het Franse Bordeaux en het Spaanse Sevilla leken hem te willen inwilligen. Waar het Franse Bordeaux hem zo goed als binnen had, ketste de transfer toch last-minute af.

Luuk de Jong laat in gesprek met PSV TV weten dat hij dit seizoen alles op alles gaan zetten om te slagen bij PSV. 'Ik heb hele mooie tijden gehad hier, waarom zou dat nu niet weer kunnen? Ik heb de laatste dagen verschillende opties nog gehad, maar wilde niet overhaast beslissen. Bij PSV zit ik goed. Ik ga keihard knokken.'

💬 | Luuk de Jong: "Het was in één keer stil vanuit Bordeaux. De grootaandeelhouder zei dat het financieel niet haalbaar was." #PSV pic.twitter.com/F05Pzwmw5U