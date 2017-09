Gullit op de knieën bij Advocaat en biedt excuus aan voor filmpje

Ruud Gullit heeft bij Dick Advocaat zijn excuus aangeboden voor de kleedkamer video die hij op zijn instagram account had gezet.

Na de 3-1 winst op Bulgarije zondag kwam Gullit het kleedlokaal in van Oranje, waar hij een video opnam en de woorden sprak 'geweldige wedstrijd.' Hiermee kreeg hij veel kritiek te verduren, omdat Zweden nog verder uit zicht is geraakt na diens 4-0 overwinning op Wit Rusland.

'"Ik vond het geen handige actie van Ruud, dat heb ik hem gezegd en daarmee is de kous as,' laat Advocaat weten in een officieel statement richting de KNVB. Ruud Gullit heeft inmiddels excuus opgemaakt, 'Ik heb dat filmpje gemaakt in mijn enthousiasme, achteraf had ik dat niet moeten doen. En daarmee zetten we er een streep onder.'

