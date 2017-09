Onze zuiderburen hebben zich als eerste Europese land weten te kwalificeren voor het WK volgend jaar in Rusland.

Vervolg: Belgen zeker van WK deelname na winst op Grieken

Een 1-2 zege op Griekenland was zondagavond genoeg voor België om zich te plaatsen voor het WK volgend jaar in Rusland. Waar de Belgen het in de eerste helft moeilijk hadden met het counterend Griekenland, wist doelman Courtois zijn doel goed schoon te houden en de Belgen erdoorheen te slepen.

Ook in de tweede helft lag het tempo nog veel te laag, maar was het ineens in de 70e minuut raak en was het oud Ajacied Vertonghen die de score voor de Belgen opende.

Maar de Grieken beten van zich af en kwamen via Zeca nog op gelijke hoogte, waardoor de Belgen opnieuw konden beginnen. Maar de Belgen hadden de langste adem, het was Lukaku die de winnende treffer verzorgde en daarmee de Belgen verzekerde van deelname aan het WK volgend jaar in Rusland.

