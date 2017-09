Foppe de Haan motiveert Oranje, 'Jullie moeten meer uit jezelf halen'

Foppe de Haan probeert het Nederlands Elftal te motiveren voor het duel tegen de Bulgaren van zondagavond, zo laat hij weten in het Algemeen Dagblad.

Voor Oranje is het WK verder weg dan ooit na de zeperd tegen de Fransen, de resterende drie duels moet er nu worden gewonnen en moet het hopen dat Zweden en Bulgarije punten laten liggen.

'a, jullie hebben een tik gekregen. Maar laat dat achter je. Begin vandaag met een schone lei,' laat Foppe weten in zijn column in het AD. Volgens de Fries moet Oranje nu boven zichzelf uitstijgen en voor de laatste kans gaan, 'Jullie moeten nu opstaan en de grenzen verleggen. Meer lef en durf tonen. Goed georganiseerd zijn en vooral spijkerhard werken. Gooi je emoties eruit. Scheld, schreeuw, schop. Accepteer elkaar en geef elkaar de ruimte om jezelf te zijn.'

Momenteel is Foppe de Haan assistent bij de Oranje vrouwen, 'Kom op: wij zijn Nederland. Wij zijn altijd een voetballand geweest. Het geluk is dat de vrouwen van Oranje het zo goed hebben gedaan. Dat zorgt nog voor een positief Oranjegevoel. Nederland heeft dat nodig,' die ook eerlijk toegeeft dat het bij de vrouwen anders was, 'De vrouwen zaten heel lang bij elkaar. Ze hadden een voorbereiding van hier tot ginder.'

