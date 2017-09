De Bulgaarse commentator Petar Ivanov mocht donderdag de wedstrijd tegen Zweden verslaan, waarin verrassend werd gewonnen.

Vervolg: Petar Ivanov: 'Bulgarije is helemaal niet zo sterk als we doen geloven'

Nu treft Bulgarije zondagavond Oranje, dat met grote cijfers van het veld werd gevaagd door koploper Frankrijk. Waar verrassend met 3-2 werd gewonnen van Zweden donderdagavond, lijkt Bulgarije ineens mee te dingen naar een WK ticket. Maar volgens Ivanov zijn de Bulgaren wisselvallig en kan het tegen Oranje zomaar anders zijn dan donderdag tegen Zweden.

Ivanov legt uit in gesprek met de NOS, 'Het was de eerste keer sinds 1967 dat we Zweden hebben verslagen. Dat is voor het eerst in vijftig jaar. Natuurlijk is iedereen hier in jubelstemming. 'Ik kan me voorstellen dat Nederland als een gewond dier is na die vernietigende nederlaag tegen Frankrijk. Maar, in alle eerlijkheid, ons team is ook niet zo sterk. We zijn vooral onvoorspelbaar,'

Ivanov denkt niet dat de Bulgaren ook tegen Oranje dezelfde prestatie als tegen Zweden neer kunnen zetten, 'Dit team kan alleen gedijen bij een goede samenwerking en een gezonde strijdlust. Natuurlijk probeert hij de verwachtingen te temperen. Maar hij heeft wel een punt. Ik denk dat de bondscoach oprecht niet weet waartoe zijn ploeg in staat is. En zijn spelers waarschijnlijk ook niet.'

Petar Ivanov: 'Bulgarije is helemaal niet zo sterk als we doen geloven'

Een korte samenvatting: De Bulgaarse commentator Petar Ivanov mocht donderdag de wedstrijd tegen Zweden verslaan, waarin verrassend werd gewonnen..