Philippe Coutinho, de aanvallend middenvelder van Liverpool FC, was veel te duur voor FC Barcelona. De club wilde niet al te hoog gaan, echter wilde Liverpool ruim 200 miljoen voor hem. Dat werd teveel voor de club. Neymar leverde 222 miljoen op maar dat wilde de club niet gelijk weer uitgeven.

Vervolg: Coutinho ging niet richting Barcelona door vraagprijs Liverpool

Uiteindelijk is de club akkoord gegaan met Borussia Dortmund over de overgang van Ousmane Dembélé voor ruim 105 miljoen exclusief variabelen. Coutinho moest nog zeker 100 miljoen extra kosten, de club wilde daar echter niet aan meewerken en bleef de speler dus bij Liverpool. Hoewel de Braziliaan graag in La Liga had gespeeld. Neymar’s opvolger is dus niet de man die de Catalanen wilden tekenen, echter is Dembélé ook een groot talent en hopen ze veel lol van hem te kunnen hebben.

Liverpool kan volgend seizoen alsnog rekenen op de nodige interesse voor Coutinho, echter niet alleen van FC Barcelona. Zo zouden er meerdere Europese topclubs de speler wel zien zitten.

Coutinho ging niet richting Barcelona door vraagprijs Liverpool

Een korte samenvatting: Philippe Coutinho, de aanvallend middenvelder van Liverpool FC, was veel te duur voor FC Barcelona. De club wilde niet al te hoog gaan, echter wilde Liverpool ruim 200 miljoen voor hem. Dat werd teveel voor de club. Neymar leverde 222 miljoen op maar dat wilde de club niet gelijk weer uitgeven..