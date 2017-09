Van Praag wil verder dal Oranje voorkomen bij KNVB

Van Praag heeft zijn zorgen geuit over het Nederlands Elftal, donderdagavond ging het kansloos ten onder tegen Frankrijk met 4-0 in Stade de France.

De nationale ploeg en het vaderlandse voetbal laat veel te veel te wensen over, dat voelt de KNVB ook goed terug in de portemonnee. Donderdagavond liet Van Praag in gesprek met FOX zijn zorgen duidelijk merken.

Volgens Van Praag drijft het voetbal steeds meer af, de voorzitter van de KNVB denkt dat er straks moeite is om nog Oranje supporters te vinden als we op deze manier blijven afglijden. 'Er komt een moment dat het voetbal zo slecht wordt, dat veel minder mensen dan nu naar FOX Sports gaan kijken.'

'We dreigen helemaal in verval te geraken en dat willen wij als KNVB voorkomen,' aldus Van Praag. De wedstrijden van het Nederlands eltal zijn niet meer in trek bij de fans weet de voorzitter te constateren, 'Je ziet dat er door de Nederlandse zenders niet is geboden op de uitzendrechten van Oranje in de EK-kwalificatie en ook niet voor de vriendschappelijke duels. Dat betekent dat er minder geld binnenkomt bij de KNVB en uiteindelijk ook minder geld bij de clubs. Die trend moeten we met z’n allen doorbreken.'

