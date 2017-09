De wisseling van de bondscoach deed Hakim Ziyech doen veranderen van mening, het duel tegen Mali liet de Ajacied zien waarom hij zo belangrijk is.

Vervolg: Ziyech laat klasse zien bij rentree Marokko en 6-0 overwinning op Mali

De 6-0 zege op Mali was een werkelijkwaar feestje op het veld, Hakim Ziyech was belangrijk met twee treffers voor Marokko. Na 20 minuten was het Ziyech die zelf werd neergelegd in de zestien en vanaf de stip zelfstandig de score opende.

Daarna was het Feyenoord middenvelder El Ahmadi die goed druk uitoefende en met een steekpass Hakim Ziyech, die op zijn beurt Boutaib vondt die de 2-0 mocht aantekenen.

Na rust leek het voor Mali dweilen met de kraan open, Dibassy kreeg zijn tweede gele en dus rood en mocht vroegtijdig inrukken. Toen was het weer de beurt aan Ziyech, die de verdediging van Mali omspeelde alsof ze er niet stonden en de 3-0 keurig binnenschoot.

Mali bracht zichzelf nog meer in moeilijkheden, ook Mohamed Konaté moest met rood inrukken en kon met 9 man verder. Daarna bouwde Marokko de score verder uit naar een 6-0 overwinning en gaat het na drie duels aan kop in de groep.

