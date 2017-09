Lozano bezorgt Mexico met invalbeurt binnen 2 minuten WK ticket

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft Mexico zich weten te verzekeren van een WK ticket, tegen Panama werd een benauwde 1-0 zege geboekt.

De zege van de Mexicanen was genoeg om het WK ticket voor volgend jaar zomer veilig te stellen, goudhaantje Lozano (PSV) was de doelpuntenmaker tegen Panama.

Lozano en oud PSV-er Guardado begonnen beide in de basis tegen Panama, maar het moest tot de tweede helft wachten totdat het mocht scoren. Op aangeven van Corona mocht Lozano de enige treffer van de wedstrijd binnenkoppen, die genoeg was voor de zekerheid van het WK ticket volgend jaar zomer in Rusland.

