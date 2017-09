De UEFA is niet te spreken over de perikelen in de transfermarkt waar onder meer Italiaanse clubs en Paris Saint-Germain aan deelnemen: het huren met een forse optie tot koop.

Vervolg: UEFA niet gediend van omzeilen Fair Play en onderzoekt PSG

PSG zou zich namelijk in de transfer omtrent Kylian Mbappé Lottin flink misdragen hebben: de speler kost de Franse club zeker 175 miljoen maar wordt eerst nog een jaar gehuurd van AS Monaco waardoor het in principe voor de Fair Play-regels van de UEFA gewoon kan. Toch heeft de UEFA een onderzoek gestart, vooral na de Neymar-transfer van FC Barcelona richting PSG voor 222 miljoen. PSG heeft dus deze transferperiode aan deze twee al ongeveer 400 miljoen uitgegeven. Dat valt natuurlijk ook op in de buitenwereld.

Deze manier van werken is vooral bekend als Italiaanse truc: huren met een optie tot koop was eerst namelijk heel raar maar is nu bijna standaard geworden, daarmee is namelijk de UEFA nog te foppen. Tegenwoordig gaan er tientallen spelers via huur met een optie tot koop alsnog naar een club die onder curatelen is gezet.

De UEFA zal nu kijken of alles gaat zoals zij dat willen, het kan namelijk zijn dat de transfer in wordt getrokken of dat PSG zich financieel flink moet verantwoorden. PSG zal er alles aan doen om de transfer door te laten gaan volgend jaar na een jaar huur.

