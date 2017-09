Frank de Boer gewaarschuwd: Dit is een resultaat gerichte club

Na het sluiten van de transfermarkt weet Frank de Boer met welke selectie hij dit seizoen de eer hoog moet houden.

Op de slotdag van de transfermarkt wist Crystal Palace zich nog te versterken met Mamadou Sakho, aan Frank de Boer nu om punten te gaan pakken en uit de onderste regionen te komen. clubvoorzitter Steve Parish geeft dan ook een duidelijke waarschuwing af aan Frank de Boer.

De clubeigenaar liet in gesprek met Sky Sports weten: 'Het is geen geweldige start.' Frank de Boer verloor alle drie de duels in het begin van de competitie en bungelt onderaan in de Premier League.

Er zullen punten gepakt moeten worden weet Frank de Boer maar al te goed, die een waarschuwing krijgt van de clubeigenaar. 'Dit is een resultaatgerichte business, dus als je niet wint... Frank weet dat.'

'We moeten er alles aan doen om onze wedstrijden te analyseren en nagaan hoe we onze prestaties op het veld kunnen verbeteren. We zullen hard werken en er zullen enkele zeer serieuze gesprekken plaatsvinden teneinde de situatie om te draaien.'

Volgend weekend mag Crystal Palace het opnieuw proberen in de vierde competitiewedstrijd tegen het Engelse Burnley.

