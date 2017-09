NAC Breda lijkt in handen te vallen van een Indonesische miljardair, het zou gaan om Erick Thohir.

Vervolg: Opnieuw mag NAC hopen op complete overname, Indonesische miljardair meldt zich

De miljardair en zakenman Erick Thohir lijkt zijn oog te hebben laten gevallen op NAC Breda, International Sports Capital van de Indonesische zakenman Thohir laat weten dat de mede-eigenaar van Internazionale nu ook zaken wil gaan doen met NAC.

Momenteel is het Rat Verleagh stadion in handen van de Gemeente Breda, wat voor hen een meevaller is. Wanneer de miljardair NAC compleet wil overnemen kan NAC het eigen stadion terugkopen.

Het stadion van NAC staat alweer een tijdje op het te koop lijstje van de Gemeente Breda, die dus hun plannetje lijken te zien uitkomen dit kalenderjaar. Maar de miljardair uit Indonesie lijkt niet de eerste de beste kandidaat voor de overname van NAC, zo gaan er al vijf namen rond bij de gemeente van Breda.

Opnieuw mag NAC hopen op complete overname, Indonesische miljardair meldt zich

Een korte samenvatting: NAC Breda lijkt in handen te vallen van een Indonesische miljardair, het zou gaan om Erick Thohir..