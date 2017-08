Ronaldo wijst Portugal de weg in 5-1 zege tegen Faeröer

Het WK is voor de regerend Europees kampioen weer een stap dichterbij gekomen, donderdagavond werd er met 5-1 gewonnen van Faeröer.

Aan de kant van de Europees kampioen was het Ronaldo die met een hattrick zijn land langs de Faeröer wist te loodsen. Binnen 180 seconden was het de sterspeler van Real Madrid die de openingsgoal al op het bord wist te zetten, waar na een halfuur ook zijn tweede treffer op het bord verscheen.

Portugal kon in de eerste helft niet echt goed doordrukken, waardoor Baldvinsson iets kon terugdoen voor de dwergstaat. Na de rust was het echter Portugal wat gewoon doorging daar waar het was gebleven en werkte het aan het doelsaldo, het was William Carvalho die de derde Portugese treffer liet aantekenen.

Opnieuw Ronaldo en Nélson Oliveira sloten de avond af met een 5-1 zege, waardoor Portugal een stapje dichterbij het WK is.

