Brands: Bordeaux heeft onmenselijk gehandeld naar Luuk de Jong

PSV had de hoop op een vertrek van spits Luuk de Jong gevestigd, waar het nog bezig is geweest met Van Anholt en Douglas Santos.

Maar het aantrekken van beide spelers hing af van een eventueel vertrek van Luuk de Jong, daar waar PSV al ver was met HSV over Douglas Costa. Ook Luuk de Jong leek onderweg naar het Franse Bordeaux, maar er kwam ineens een rare kink in de kabel. 'Dat is op een heel laat tijdstip afgeketst, terwijl Luuk al twaalf dagen rond was met die club.'

'We hebben wat vage mailtjes gekregen over dat ze de deal niet door wilden laten gaan, zij hebben Luuk laten vallen,' laat Marcel Brands weten. 'Luuk had op zijn beurt al een paar andere opties afgezegd. Wij hebben in een eerder stadium Vincent Janssen nog benaderd om Luuk eventueel op te volgen, maar dat lukte niet.'

Uiteindelijk wist PSV ook de komst van Douglas Santos niet te realiseren, 'We hebben het vandaag nog geprobeerd bij Patrick van Aanholt, omdat we bepaalde signalen ontvingen. Hij wilde echter niet weg uit Londen. We gaan het nu oplossen met Joshua Brenet en Kenneth Paal.'

