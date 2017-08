Marcel Brands geeft tekst en uitleg over mislukte transferzomer

PSV kent een bijzonder slechte transferzomer, waar de Eindhovenaren zichzelf wilde versterken, is er deze zomer weinig tot niets van gekomen.

Technisch Manager Marcel Brands geeft donderdagavond tekst en uitleg over de minder vruchtbare periode van PSV. 'In de eerste fase van de transferwindow waren we zeer tevreden met een versterking voor elke linie, maar daarna hadden we te maken met de financiële consequenties van het mislopen van Europees voetbal. Het vertrek van Pröpper was daarom niet tegen te houden. Dat was financieel noodzakelijk dus dat hebben we geaccepteerd.'

'De linksbackpositie was de enige positie waarop we nog wat wilden doen. We zijn lang met Douglas Santos bezig geweest. Eerst om hem te huren, maar later als koop indien Luuk verkocht zou worden. Dat is op een heel laat tijdstip afgeketst, terwijl Luuk al twaalf dagen rond was met die club (Girondins Bordeaux, red.). We hebben wat vage mailtjes gekregen over dat ze de deal niet door wilden laten gaan, zij hebben Luuk laten vallen. Luuk had op zijn beurt al een paar andere opties afgezegd.'

Douglas Costa

Ook de komst van Douglas Costa leek op niets uit te draaien, waar Brands ook laat weten: 'Zij wilden hem eerst alleen verkopen, daarna mocht hij helemaal niet meer weg omdat ze geen vervanger konden vinden. We hebben het vandaag nog geprobeerd bij Patrick van Aanholt, omdat we bepaalde signalen ontvingen. Hij wilde echter niet weg uit Londen.'

'We gaan het nu oplossen met Joshua Brenet en Kenneth Paal. Kenneth doet het uitstekend en komt uit de eigen opleiding. Joshua heeft het wat minder gedaan, maar we weten zeker dat het ook bij hem terugkomt.'

Onvrede bij supporters

'Wij moeten de transferinkomsten en uitgaven in balans houden. Wij moeten dus winsten maken om het positief te houden. En als dat niet zo is, moet je uitgaande transfers doen. Luckassen en Moreno kun je tegen elkaar wegstrepen, maar tegenover de komst van Lozano stond geen grote verkoop,' laat Brands weten tegenover de mopperende supporters die het geld willen zien rollen.

Financieel beleid

'Wij hebben ook geld opgehaald via investeerders, maar daarvan hebben we De Herdgang van verbouwd, apparatuur aangeschaft, het stadion gemoderniseerd en nieuwe velden aangelegd. We weten dat we ook transfers nodig hebben om een bepaald niveau te kunnen behouden, maar de salarissen worden steeds hoger in het buitenland en wij moeten alle zeilen bijzetten om dat enigszins bij te houden.'

Landstitel

Marcel Brands heeft wel vertrouwen in de landstitel voor PSV dit seizoen, 'In de jaren dat wij de sterkste selectie hadden, 2012/13 en 2016/17, zijn we geen kampioen geworden, maar werd het beste team kampioen.'

Transfer Arias

PSV heeft dit seizoen ingezet op eigen kracht en teamspirit, daarbij is Brands blij dat het Santiago Arias heeft kunnen behouden. 'Ik heb tot zondagavond laat met Arias gezeten om hem binnen te houden. Ik ben erg blij dat we daarin geslaagd zijn ondanks de vele interesse uit Engeland voor hem.'

Transfers

PSV had meerdere spelers kunnen kwijtraken op de slotdag van de transfermarkt, Bergwijn had naar Torino gekund en Luuk de Jong had nog naar het Spaanse Sevilla gekund. 'Buitenlandse clubs gooien overal biedingen uit, in de hoop dat er eentje slaagt. Voor wij konden antwoorden, was een bod soms alweer ingetrokken. Wij willen geen paniekvoetbal spelen en niet halen om het halen.'

Al met al is het voor PSV een minder vruchtbare zomer geweest, waar Cocu het moet doen met de roeien die hij tot zijn beschikking heeft. 'Concluderend zijn de versterkingen die we gehaald hebben positief en de uitschakeling in de Europa League met de bijbehorende financiële consequenties negatief. Heel negatief was het einde van de transfermarkt.'

