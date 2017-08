Engels Watford weet Marvin Zegelaar voor 3 miljoen vast te leggen

Opnieuw komt er een Nederlander bij in de Engelse Premier League, Marvin Zegelaar is per direct speler van het Engelse Watford.

De club van oud PSV doelman Gomes heeft Nederlander Marvin Zegelaar weten te strikken, een bedrag van 3 miljoen is neergelegd voor de aanvallend ingestelde back.

De laatste vier jaar speelde Zegelaar in Portugal, waar hij bij Sporting Lissabon zichzelf goed ontwikkelde en zelfs een plek bij Oranje opleverde. De 27-jarige Zegelaar treft bij Watford de voormalig Sporting Lissabon-coach Marco Silva.

Bij Watford komt Zegelaar ook oud Feyenoorder Janmaat tegen, de ploeg die na drie duels in de Premier League op een keurige 7e plek staat in de ranglijst.

