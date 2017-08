PSG heeft Mbappé officieel binnen en huurt hem van AS Monaco

Opnieuw heeft PSG een grote transfer wereldkundig gemaakt, de 18-jarige Kylian Mbappé komt naar de Franse grootmacht.

Kylian Mbappé wordt het eerste jaar gehuurd van AS Monaco, waarna PSG verplicht is om de jongeling daarna verplicht over te nemen. De transfer van Kylian Mbappé hing al weken in de lucht, maar op de slotdag van de transfermarkt wordt het dan alsnog beklonken.

Een dikke maand geleden liet PSG de voetbalwereld al schudden op haar grondvesten met de komst van Neymar voor een bedrag van 222 miljoen euro. Nu wordt Kylian Mbappé dus overgenomen, waar het definitief koopbedrag rond de 180 miljoen euro zal liggen.

De jongeling zelf laat weten via de officiele clubwebsite: 'Ik ben enorm trots op deze transfer. Voor een jong iemand die afkomstig is uit de Parijse regio is het een droom om het rood-blauwe tenue aan te trekken. Het project van deze club heeft me verleid.'

PSG voorzitter Nasser Al Khelaïfi is wel in zijn nopjes met deze transfer, 'Het was essentieel voor het Franse voetbal dat we zo'n talent in onze competitie houden. Mbappé is zonder twijfel een van de grootste beloften ter wereld. Hij heeft technische en fysieke kwaliteiten en staat ook fysiek zijn mannetje. Kylian zal alleen nog maar groeien. Met zijn komst zal ons team meer dan ooit het hart van de fans sneller doen kloppen.'

