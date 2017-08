PSV heeft op de sluitingsdag van de transfermarkt bij Vitesse aangeklopt voor Alexander Büttner, hij wordt in Eindhoven gezien als de opvolger van Jetro Willems.

Vervolg: Vitesse werkt PSV tegen voor transfer Büttner

PSV was in eerste instantie bezig met plan A en kwam daarvoor uit bij het Duitse HSV, waar Douglas Santos werd gezien als de perfecte stand in voor Jetro Willems. Maar PSV liet de interesse in de back varen doordat de transfer van Luuk de Jong naar Bordeaux afketste.

PSV heeft nu plan B in het leven geroepen en komt daarvoor uit bij het Arnhemse Vitesse, Alexander Büttner wordt nu gezien als hoogste prioriteit. De linksback maakt een goede indruk dit seizoen bij Vitesse, waardoor de club hem ook absoluut niet wil laten gaan.

De kans dat Alexander Büttner naar PSV vertrekt lijkt Nihil, met het oog op de komende zes Europa League duels van Vitesse is de back hard nodig.

Vitesse werkt PSV tegen voor transfer Büttner

Een korte samenvatting: PSV heeft op de sluitingsdag van de transfermarkt bij Vitesse aangeklopt voor Alexander Büttner, hij wordt in Eindhoven gezien als de opvolger van Jetro Willems..