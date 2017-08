Man. City wil Sanchez en verhoogt bod tot 76 miljoen euro

Pep Guardiola en zijn Manchester City lijkt de strijd om Alexis Sánchez nog niet op te geven, een verhoogt bod van 76 miljoen euro is neergelegd bij Arsenal.

Manchester City is al enige tijd bezig om de aanvaller binnen te halen, maar het Londense Arsenal lijkt in geen wegen mee te werken aan de transfer van Alexis Sánchez. Wenger is niet van plan zijn sterspeler te laten gaan en verwees een bod van 54 miljoen van The Citizens eerder al naar de prullebak.

Arsenal verloor afgelopen weekend pijnlijk met 4-0 van Liverpool, waardoor The Citizens opnieuw hoop hebben gekregen. Het bod is inmiddels verhoogt naar 76 miljoen euro.

De Chileen heeft bij The Gunners een aflopend contract en zou bij het juiste bod dus mogen vertrekken, maar dan wil Arsenal er wel wat voor terug. The Gunners willen Sterling in plaats van Alexis Sánchez hebben, maar daar wil Guardiola momenteel nog niet aan meewerken.

