De middenvelder van het Engelse Leicester City lijkt hard op weg naar de uitgang, Riyad Mahrez heeft van de club toestemming gekregen om zijn transfer af te ronden.

Vervolg: Riyad Mahrez lijkt op weg naar FC Barcelona

Mahrez moest zich woensdag melden bij de nationale ploeg van Algerije, maar heeft van zijn werkgever Leicester City te horen gekregen zijn transfer te mogen afronden. De Engelse ploeg laat via twitter weten dat Mahrez nog voor het sluiten van de transfermarkt zijn nieuwe werkgever mag kiezen en dus vertrekt.

Naar welke club Mahrez onderweg is blijft nog even onduidelijk, eerder deze zomer leek het Italiaanse AS Roma de middenvelder in te gaan lijven. Maar woensdag sprak de middenvelder met de Catalaanse grootmacht FC Barcelona.

