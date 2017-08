Edwin v.d Sar lijkt een stem te willen hebben wanneer het aankomt over het Technisch Hart van Ajax, de club onderzoekt momenteel de rol van de oud doelman.

De Algemeen directeur van Ajax heeft op dit moment nog geen beslissende stem in het technisch hart van de club, maar dat moet in de toekomst dus gaan veranderen. Ajax gaat dit onderzoeken omdat Dennis Bergkamp vorig seizoen wel inspraak had.

Ook trainer Bosz had geen inspraak in de invulling van de selectie, waardoor de trainer vertrok naar het Duitse Dortmund. Hierdoor lijkt Ajax de rol van Edwin v.d Sar te willen gaan bekijken en is er donderdag een overleg tussen de directie en de RvC van Ajax.

'Vanzelfsprekend kwam ook de transferwindow ter sprake. Maar de rvc en directie hebben vooral de consequenties van de Europese uitschakeling doorgenomen,' laat een woordvoerder van Ajax weten in gesprek met De Telegraaf.

Ajax onderzoekt rol van Edwin v.d. Sar

