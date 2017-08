De Italiaanse prommovendus weet Samuel Armenteros weg te kapen bij Heracles Almelo, de 27-jarige aanvaller krijgt daarmee alsnog zijn gewenste transfer.

Vervolg: Heracles is Armenteros kwijt aan Italiaanse promovendus

Samuel Armenteros kende afgelopen seizoen een prima seizoen bij Heracles Almelo, maar maakte er ook direct geen geheim van zijn succes elders te willen gaan beproeven. De daad werd woensdagmiddag bij het woord gevoegd, het Italiaanse Benevento weet Armenteros op te pikken.

Afgelopen seizoen wist de Zweed in 29 officiele wedstrijden maarliefst 19 keer te scoren, wat hem ook nog eens zijn debuut opleverde in de nationale ploeg. Eerder deze zomer was het Arnhemse Vitesse ook al in de markt voor Armenteros, maar toen Tim Matavz kwam ging dat over.

Nu heeft de Italiaanse promovendus Benevento dus de spits van Heracles Almelo binnengeharkt, waar er duidelijk werk aan de winkel is. De promovendus staat na twee competitieduels nog puntloos onderaan in de Serie A.

Heracles is Armenteros kwijt aan Italiaanse promovendus

Een korte samenvatting: De Italiaanse prommovendus weet Samuel Armenteros weg te kapen bij Heracles Almelo, de 27-jarige aanvaller krijgt daarmee alsnog zijn gewenste transfer..