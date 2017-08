Klaas Jan Huntelaar: 'Heb China paar keer nee moeten verkopen'

De oud Ajax spits Klaas Jan Huntelaar is dit seizoen opnieuw te bewonderen in de Arena, waar hij overkwam van het Duitse Schalke04.

Maar het had ook gewoon even helemaal anders kunnen lopen voor de spits, die buiten een terugkeer naar Amsterdam ook zomaar naar China had gekund. Op de clubwebsite liet Huntelaar weten dat hij een legio aan kansen kreeg, waaronder ook een overstap naar China, 'Maar ik wilde alleen naar Ajax. Een andere serieuze optie is er voor mij nooit geweest.'

'China was al een paar keer eerder voorbij gekomen. Ik had daar geen trek in, net zo min als Amerika. Ook de familie zat daar niet op te wachten. Ik ben afgegaan op Ajax, niet op de trainer. Ik heb een gesprek gehad met Peter Bosz. Als trainer sprak hij me zeker aan,' aldus Huntelaar.

Zelfs het vertrekt van trainer Bosz deed Huntelaar niet switchen van keuze, 'Natuurlijk wilde ik weten wat zijn ideeën waren, met mij en de ploeg. Maar de trainer was niet leidend; ik heb bij Ajax niet voor een bepaalde coach gekozen.'

